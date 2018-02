Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın oynayacakları Bayern Münih maçı öncesi beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Büyük bir sorumluluk sırtımızda. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Çok önemli. Bütün Türkiye'nin ve rakiplerimizin taraftarları daha dahil herkesin gönlü bizimle birlikte. Hepsinin tebrik ve başarı dileklerini alıyoruz. Bu da bizi daha çok mutlu ve motive ediyor. İnşallah istediğimiz bir skorla geliriz. Vofadone Arena'da çok daha rahat bir skorla oynayabilmek adına bizim için bir şans olacaktır.

Takımımıza güveniyoruz çünkü geçirdiğimiz bir süreçte gruptan birinci olarak çıktık, bu da bizim için bir motivasyon sebebidir. Her yerde söylüyorum; yani bizim Bayern Münih'ten çekindiğimiz söyleniyor ama Bayern Münih'in de bizden çekindiğini söyleyen yok. Ben burada söylemek istiyorum. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde finali oynamak. Neden olmasın? Amacımız bu. Biz artık dünyaya açıldık. Come to Beşiktaş'ın yansıması da marka değeri için iyi oldu. Her zaman söylerim 2 seneder taraftarımızla şampiyon olduk, hep destek versinler."