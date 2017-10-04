Ahmet Nur Çebi: "İnşallah 100 şampiyonluk yaşarız"

Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk yorumu...

Çebi, yaptığı açıklamada, "Bu derginin 100. sayısını kutladığı gibi inşallah Beşiktaş da 100. şampiyonluğunu kutlar" dedi.

Gazeteci Salih Keçeci'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yatığı Quality of Magazine dergisinin 100. sayı kutlamasına Beşiktaş yönetimi çıkarma yaptı. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Şişli Günay Restoran'ta yapılan kutlamada hazır bulundu.

Mikrofonlara kısa bir açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, medyanın bir ülke için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Haberleşme ve iletişim içinde olmanın en önemli yolu basındır. Salih Bey de bizim çok kıymetli bir kardeşimiz. Quality Dergisi'nin 100. sayısını kutluyoruz. Dergilerde bu çok önemlidir. İyi bir mücadelenin ve kararlılığın sembolüdür. Salih kardeşimizin Beşiktaşlı olmasından dolayı gurur duyuyorum ve böyle bir kararlılıkla yol alan birini huzurlarınızda kutlamak istiyorum" dedi. Derginin 100. sayısını Beşiktaş'la bağdaştıran Çebi, "Beşiktaşlılar 100'leri deviriyor. 100. sayı, 100. yaş İnşallah 100 tane de şampiyonluk gelir de torunlarımız ve gelecek nesiller huzurlu ve mutlu günler yaşarlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş

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