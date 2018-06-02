Ahmet Oğuz Göztepe’de

Sağ bekte görev yapan Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran, sözleşmesi biten Tanju Kayhan ile görüşmelerini sürdüren Göztepe, bu mevki için Gençlerbirliği’nden Ahmet Oğuz’la anlaştı. Sarı-kırmızılıların, Başkent ekibiyle mukavelesi süren 25 yaşındaki oyuncunun 1 milyon euroluk (5 milyon 380 bin TL) serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettiği ve Ahmet’le de büyük oranda el sıkıştığı öğrenildi. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberine göre, Göz-Göz, iç transferde Demba Ba, kaleci Günay, Selçuk Şahin ve Sabri ile resmen yollarını ayırırken, bekleneni veremeyen Scarione, Gouffran ve Ghilas için de teklif gelirse değerlendirilecek. Yönetimin Tanju ve Leo Schwechlen’e takımda kalmaları için son bir teklif yapacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Osmanlısporlu Serdar Gürler ve Aminu’dan yüksek maliyetleri nedeniyle vazgeçerken, kampa kadar transferde acele etmeme kararı aldı.