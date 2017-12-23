Türkiye’nin ilk profesyonel seviyedeki bisikletçisi olmaya hazırlanan ve Pro Continental takımlarından Israel Cycling Academy’ye transfer olan Konyalı pedal Ahmet Örken’in hayalleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklaması sonrası suya düştü. Bu transferle dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Giro d’Italia 2018’de (İtalya Bisiklet Turu) ülkemizi temsil etme ihtimali bulunan 24 yaşındaki pedal, kriz nedeniyle Kudüs ekibinden ayrılma kararı alıp 3 aylık macerasını noktaladı.
‘AİLEM ENDİŞELENDİ’
Geçen ay takımının sezon başı kamplarında yer alan Ahmet Örken, 8 Aralık’ta çalışmalarını bitirip Türkiye’ye dönmüştü. Ahmet Örken, konuyla ilgili “Başta annem olmak üzere ailem çok endişelendi. Onlar mutlu olmadığı takdirde benim de başarılı olmam mümkün değil. Yıllarca hayalini kurarak uyuduğum ve bunun için çalıştığım yoldan ayrılmak hiç kolay bir karar değildi” dedi. Twitter hesabından da açıklama yapan Örken, “Yeni sezonda İsrail takımı ile imzalamış olduğumuz anlaşmayı karşılıklı feshettik. Ben yoluma tekrar World Tur’da yarışma hedefimi koruyarak devam etmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.
BARIŞ ELÇİSİ ÖDÜLÜ ALDI
Takımda 16 ülkeden sporcu barındırmaya özen gösteren Israel Cycling Academy, Peres Barış Merkezi tarafından ödüllendirilmişti. Ahmet Örken ve arkadaşları, düzenlenen törenle ‘sporda barış elçisi’ sertifikası almıştı.
DİREKTÖR MARGALIOT KONYA'YA GELDİ
Ahmet Örken’in ayrılığını resmi olarak duyuran Israel Cycling Academy’nin direktörü Ran Margaliot, milli sporcuyu kararından vazgeçirmek için Ahmet’in memleketi Konya’ya gelip ailesiyle görüştü ancak başarılı olamadı. “Bizim için hayal kırıklığı oldu” diyen Margaliot, “Ahmet harika bir sporcu ve iyi bir insan. Takımımıza barış ve başarılı olma vizyonuyla katılmıştı” dedi. Durumu anlayışla karşılayan İsrail ekibi, Ahmet’in sözleşmesini tazminatsız feshetti.
YENİ TAKIMI SAKARYA
Milli bisikletçi Ahmet Örken’in eski kulübü Torku’ya dönmeyeceği bildirilirken, yeni sezonda Sakarya-Salcano için mücadele edeceği ifade edildi. Ahmet Örken için imza töreni düzenleneceği dile getirildi.
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