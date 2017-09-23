Erkeklik kuralları üzerine araştırmalarından doğan projeyi Polat anlattı... HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Çekimlerine başlamadan önce nasıl bir araştırma yaptınız?

İlk olarak akademisyenler, psikologlar ve sosyologlarla görüşmelerimiz başladı. Aynı zamanda birbirinden farklı özellikleri ve geçmişleri olan erkeklerle konuşmaya başladık. 200 erkekle söyleşiler ve akşam programları yaptık.

Kaç fotoğraf ve film arasından çıktı bu seçki?

Sergi üzerinde 16 ay çalıştım. Sergide yaklaşık 1.5 saatlik film materyali var. 20’den fazla fotoğraf var ama bunların yalnızca 9’unu yayınladık.

The Myth of Men ismine nasıl karar verdiniz? Sergilerin isminin İngilizce olması bir avantaj sağlıyor mu uluslararası alanda?

Her ülke ve her bağlamda uyuşan anlamlar bulmak elbette kolay değil. Bu nedenle serginin İngilizce olmasını istedim. Myth yani efsane sevdiğim bir kavram çünkü bir erkek nasıl olmalı üzerine genel bir düşünce var ama tutup birine “Bu kuralları kim koyuyor?” diye sorduğunuzda kimse cevap veremiyor.

Leica ile sergi gösterimi projeniz nasıl ortaya çıktı?

Erkeklik konusu üzerine yaklaşık 2 sene önce çalışmaya başladım. Araştırma sırasında Leica Gallery İstanbul’un yöneticisi Yasemin Elçi’ye projeden bahsettim ve bu iş onu da heyecanlandırdı. Türkiye benim için önemli bir yer... Ailemin bir kısmı burada ve buradaki kültürel değişimigelişimi yakından takip etmeye çalışıyorum. Ziyaretlerim sırasında farklı insanlarla yaptığım sohbetler bana ilham verdi. Leica Gallery ev sahipliğinde İstanbul’da olmaksa çok keyifli ve gurur verici.

Bundan sonraki planlarınız neler?

Şu aralar daha çok film çekiyorum ama bir yandan da iki yeni fotoğrafçılık projem var. Diğer yandan ilgi çekici yeni projeler araştırmaya devam edeceğim. Ayrıca buradaki sergiden sonra The Myth of Men yeni yolculuklara çıkacak.