Yetkin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Yönetmeliğin yayınlanmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Yetkin, düzenlemeyle emlakçılık mesleğinin artık daha şeffaf, düzenli ve güvenilir hale geleceğini söyledi.
Yetkin, düzenlemenin emlak sektörü çalışanlarının önünü açtığını ifade ederek, sektöre profesyonellik kazandıracağını belirtti.
Yönetmelikle kayıt dışılığın önleneceğini kaydeden Yetkin, "Her önüne gelen artık emlakçılık yapamayacak. Ülkemizde en büyük rantın döndüğü mesleklerden birisi emlakçılıktı. Bugüne kadar bu alanda bir yasal düzenleme olmaması bizleri üzüyordu. Bu yönetmelik bizim disipline olmamızı, vatandaşımızın daha güvenle emlak ofislerine gitmesini sağlayacak. Düzenlemeyle artık ismimiz oldu. Daha önce 'tellal, komisyoncuydu', bundan sonra adımız 'sorumlu emlak danışmanı', en önemlisi bu." değerlendirmesinde bulundu.
Yetkin, düzenlemeyle alım satım komisyonlarına yüzde 4 sınırı getirildiğini hatırlatarak, böylece sektörde daha önce sürekli değişkenlik gösteren komisyon oranlarının önüne geçileceğini söyledi.
Yetki belgesi olmayanların artık emlakçılık yapamayacağının altını çizen Yetkin, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlükleri bu yetki belgesini verecek. Bize bağlı 6 bine yakın sektör çalışanımız bu yetki belgesini alacak. Yetki belgesi olmayanlara belediyelerimiz ve yetkili kuruluşlar çalışma ruhsatı vermeyecek." diye konuştu.
Yetkin, alım ve satımlarda sözleşme yapmanın önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımıza sesleniyorum, ev alacaklarında ya da kiralayacaklarında kayıtlı emlakçılarla çalışsınlar, sözleşmeyle yapacakları iş ve işlemleri kesinlikle kayıt altına aldırsınlar. Sözleşmeden korkmasınlar. Çünkü kapora verdiklerinde ve sonrasında yanlış bir iş ya da ayıplı bir mal olduğunda, başvuracak bir muhatap bulabilmeleri için sözleşme yapmaları önemli. Ayrıca yönetmelik bizim satışlarımızı artıracaktır. Bu yönetmeliğin hazırlanmasında emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyoruz."
Emlak sektörüne yönelik düzenlemeler açısından 2018'in "altın yıl" olduğunu anlatan Yetkin, yönetmelikle daha önce hayata geçirilen web-tapu uygulamasının sektörü canlı tutacağını aktardı.
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik şu düzenlemeleri içeriyor;
Taşınmaz ticaretini, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirlerle esnaf ve sanatkarlar yapabilecek. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için yetkilinin, en az lise mezunu, iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması gerekecek.
Emlak danışmanlığı yapmak için mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartı aranacak.
Emlak ofislerinin, bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması gerekecek.
Ayrıca, emlak sektöründe alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, sözleşmede yer alan satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla, kiralama işlemlerinde ise hizmet bedeli, kira bedelinin KDV hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.
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