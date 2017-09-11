Ahmet Şık mahkemede konuştu

DHA'nın haberine göre; gazeteciler Can Dündar, Ahmet Şık, Kadri Gürsel ve Musa Kart'ın da sanıkları arasında bulunduğu Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik açılan 20 sanıklı davanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanıklara söz verildi.
Söz alan tutuklu sanık Ahmet Şık, Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz imzasıyla mahkeme dosyasına bir evrak eklendiğini, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldürülmesine ilişkin attığı twetlerle terör örgütü FETÖ'yü masumlaştırdığının iddia edildiğini belirterek, tepki gösterdi.
Şık, "Ben hakim ya da savcı olsaydım Hasan Yılmaz'dan meslektaşım diye bahsetmekten utanırdım" dedi. Şık, "Suikastçi Mert Altıntaş FETÖ'cü olabilir, El Nusracı olabilir ya da olmayabilir ama önemli olan polis olmasıdır. Bir cihatçı polis olabiliyor. Bunu sormayayım istiyorlar, 15 Temmuz gerçeğini konuşmayalım istiyorlar. Ben bir gazeteci olarak bir konuyla ilgili şüphelerimi, kanaatimi dile getiriyorum. Bunları dile getirmek ifade özgürlüğüdür. Kimse benden terörist çıkarma faaliyeti içine girmesin." diye konuştu.
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle yaptığı telefon görüşmesine de değinen Sanık Şık, söz konusu yaptığı görüşme nedeniyle bütün arkadaşlarının "DHKP/C Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" ile suçlandığını belirterek, "Abes bir suçlama, diğer arkadaşlarım için böyle bir suçlama olmaz. Böyle bir suçlama yapılacaksa bunu bana yöneltmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.
Ahmet Şık, "Söz konusu kişileri (Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristler) ben tanımam. O gün sosyal medyadan olayı öğrenince adliyeye gittim, bütün gün adliyedeydim. Tatsızlık olmayacağı düşüncesiyle gazeteye döndüm. 15 dakika telefon ile görüştüm" dedi ve röportajın gazetede yayınlandığını belirtti. Duruşmaya ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti tahliye taleplerine ilişkin kararını açıklayacak.
- Ahmet Şık
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