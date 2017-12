Ahmet Tansu Taşanlar: Çukur, senaryosuyla fark yaratıyor

Ahmet Tansu Taşanlar, HT Magazin’den Arif Hür’ün sorularını yanıtladı.

SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’un kadrosuna avukat Nazım karakteriyle dahil olan Ahmet Tansu Taşanlar, dizide Vartolu ile Selim arasındaki anlaşmayı sağlamaya çalışarak büyük mücadelenin içinde yer alacak. DasDas Sahne’de buluştuğumuz Ahmet Tansu Taşanlar’la dizi üzerinden başlayan söyleşimiz, rol aldığı ‘Çok Satanlar’ adlı tiyatro oyununa kadar uzandı...

Size “Çukur’da ben de olmalıyım” dedirten neydi?

‘Çukur’un sadece adı beni heyecanlandırmaya yetti. Zaten dizinin ilk bölümünü izleyen her oyuncu

bu projenin içerisinde yer almak isterdi. Dizide her karakterin kendi içerisinde hikâyesi var. Avukat Nazım’ın da çok katmanlı bir hikâyesinin olması kararıma olumlu etki etti. Hiçbir karakter ne tam anlamıyla siyah ne de beyaz. Her oyuncunun hayali düz bir rolden ziyade inişli çıkışlı, değişkenleri olan karakterleri oynamaktır. Ben şu an bu hayalimi gerçekleştiriyorum. Birbirinden kıymetli oyuncularla aynı seti paylaşmak da iştahımı kabartıyor.



‘ÖZLEDİĞİMİZ MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR’

Canlandırdığınız avukat Nazım karakteri diziye ne yönde etki edecek?

Yeni çıkmazlar, yeni sürprizler ekleyecek. Çok fazla anlatıp insanların seyir zevkine engel olmayalım.

‘Çukur’ sizce neden bu kadar başarılı oldu? Dizinin fark yaratmasını sağlayan nedir?

‘Çukur’ senaryosuyla, rejisiyle, oyuncu kadrosuyla zaten fark yaratıyor ama bence ‘Çukur’u özel ve bu kadar güzel yapan şey özlediğimiz mahalle kültürünü, tanımadığınız onca insanla aile olabilme samimiyetini bize yaşatıyor olması.

Siz mahalle kültürünün hâkim olduğu bir yerde mi büyüdünüz?

Ailemin işi gereği çok farklı şehirlerde ve farklı mahallelerde büyüdüm ama genel olarak mahalle kültürünün devam ettiği yerler diyebiliriz. Şu an Erenköy’de hâlâ mahalle olarak kalabilen bir yerde oturuyorum. Manavım, bakkalım, berberim belli.

‘Çukur’da sizi ekranda ilk defa kötü diyebileceğimiz bir karakterde izliyoruz...

Özellikle son 5 yıldır televizyonda hep güzel hikâyeleri olan karakterleri canlandırdım. ‘Çukur’da ilk defa kötü yanı olan bir karakteri canlandırıyorum. Bugüne kadar ‘evimizin tatlı çocuğu’ gibi görüldüm. Şu an kötü adamı oynamaktan mutluyum.



‘ÜNLÜ İSİMLERE MESAJ ATIP OYUNCU OLAMAZSIN’

‘Çukur’a dahil olduktan sonra çevrenizden ve sosyal medyadan ne tür tepkiler aldınız?

Olumlu geri dönüşler aldım, sağ olsunlar! Ancak sosyal medyada dolandırıcı tayfası çok fazla. “Avukat abi bize bir yardım etsene, bize bir rol versene” diye mesaj atanlar var. Dizilerde rol alan her oyuncunun çok fazla kazandığını düşünüyorlar ama öyle değil!

Ünlü isimlere mesaj atarak oyuncu olamazsın, zaten bu tip insanların amacı oyuncu değil ünlü olmak. Sosyal medyada insanların kendi fotoğrafının hatta adının soyadının bile olmadığı garip hesaplar da mevcut, üslupsuz mesajlar alabiliyorsunuz.

‘Yemekteki soğan olma çabası benimki’

Sizin hırslarınız var mı? Oyuncu olarak hedefiniz nedir?

Maalesef hırslarım yok. Bir dizide veya filmde başrolde olmaktan ziyade dişe dokunur hikâyesi olan karakterlere daha sıcak bakıyorum. Sofraya etli bir yemek geldiğinde, hepimiz ete methiyeler dizeriz ama ona o tadı veren soğandır. O yemekteki soğan olma çabası benimki.



‘Hırs, insanı istemediği denizlere götürebilir!’

DasDas’ta sahnelenen ‘Çok Satanlar’ adlı tiyatro oyunuyla seyirciyi selamlıyorsunuz. Oyunun konusunu sizden dinleyelim.

Popüler kuralları bilen ve oyunu buna göre oynayıp başarılı olan bir adam ve tam tersine kariyerinde başarısız olup bu yüzden kendine duvarlar örmüş idealist bir kadının bir motelde karşılaşması ve birbirlerinin hayatlarına, kariyerlerine dokunarak evrilmesi üzerine bir oyun. Yüzünüzde güzel bir tebessümle salondan ayrılacağınız tatlı bir komediye sahip.

İnternette yayınladığı müstehcen anılarıyla şöhreti yakalayan Ethan ve edebi yeteneğine rağmen tanınmayan Olivia günümüze çok iyi ışık tutuyor aslında...

Maalesef ama biz objektif bir şekilde anlatıyoruz. Kariyer hırsları, idealist bir yazar olabilme çabası insanları kimi zaman istediği kimi zaman da istemediği denizlere götürebilir! Oyundan çıkan her insan “Ben bunu daha önce yaşamıştım” diyecektir.

'Çok Satanlar' DasDas'ta sahneleniyor.

