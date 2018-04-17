Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyündeki kabristanda bulunan çantı tekniği ile yapılmış ahşap mezarların sırrı henüz çözülemedi. Bölgede başka köylerde rastlanmayan ikisi tahrip olmuş 19 mezarın neden ahşaptan yapıldığı bilinmiyor.

AA'nın haberine göre Tokat Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, yaptığı açıklamada Büyükyurt köyündeki çantı tekniği ile yapılmış ahşap mezarların, yaklaşık 20 yıl önce kültür varlığı olarak tescillendiğini söyledi.

Mezarların Tokat'taki ilginç yapılardan biri olduğunu belirten Çakır, "Köyün kabristanlığında 19 ahşap mezar bulunuyor. Bunların neden ahşaptan yapıldığını bilmiyoruz. Burada bilimsel araştırmanın yapılması önem taşıyor. Gerekli çalışmalar yapılırsa mezarların neden bu şekilde yapıldığının ortaya çıkacağını umuyoruz." diye konuştu.

Ahşap mezarları zaman zaman gündeme getirdiklerini, daha önce başlatılan bir çalışmanın da yarım kaldığını aktaran Çakır, bu konuda araştırma yapmak isteyen akademisyenlere her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

ÖZCAN: BURANIN ARAŞTIRMACILARA KONU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise ilçede başka köylerde ahşap mezarlara rastlanmadığına işaret etti.

Özcan, "Geçmişte köyümüzde daha fazla mezar varmış. Bu mezarlarımızı incelediğimizde 100-150 yıllık bir geçmişinin olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu, Büyükyurt köyümüze ait bir özellik taşıyor. Diğer köylerimizde bunu görmüyoruz. Büyükyurt köyümüz ve yakınları Osmanlı köyleri." dedi.

Ahşap mezarların araştırılmasını isteyen Özcan, şunları dile getirdi:

"Buranın araştırmacılara konu olduğunu düşünüyoruz. Neden ahşap kullanılmış, neden ahşap mezar yapılmış? Ahşap mezarların araştırılmasını istiyoruz. Büyükyurt köyümüzün olduğu bölge, ormanlık ve aynı zamanda yüksek rakımlı bir yer. Oralarda ağaç işleri yoğun."

Köy azalarından Osman Çaymaz da kabristandaki ahşap mezarların pelit ağacından yapıldığını, hikayelerinin ve kime ait olduklarının köyde kimse tarafından bilinmediğini belirtti.

Çaymaz, kabristanda ahşaptan yapılmış daha çok mezarlık bulunduğunu ancak zamanla bazılarının tahrip olduğunu anlattı.

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