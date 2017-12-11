Ahşap yüzükler altınla yarışıyor

Yurt dışından getirdiği değerli ağaçları oyarak içine kattığı karışımlarla sanat eseri yüzükler yapan Kerem Sertaç Şekür, yaptığı yüzüklerle evlenecek çiftleri altın ve gümüş takılardan vazgeçirdi.

İHA'nın haberine göre ahşabı bir sanat eseri gibi işleyerek yüzükler yapan usta, yüzüklerin üstüne değerli taşlar kakıyor. Artık sözlenecek, nişanlanacak ve evlenecek çiftler altın, gümüş ve elmas yüzük yerine ahşaptan yapılma yüzükleri tercih ettiğini belirten Şekür, evinin altında kurduğu küçük atölyesinde bir birinden değerli ağaçları işleyerek yüzük yapıyor. Şekür, yüzükleri ağacına ve işçiliğine göre 100 lira ve bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Bu işe 2006 yılında başladığını ifade eden Kerem Sertaç Şekür, "El sanatlarına merakım vardı. Ne yapabilirim diye düşünürken ahşaptan yüzük yapmak aklıma geldi. İlk başlarda pek rağbet yoktu, ama şimdi Türkiye'nin her yerinden çiftler söz, nişan ve düğün yüzüklerini ahşaptan tercih ediyor. Yerli ve yurt dışından gelen değerli ağaçlarla yaptığım yüzükleri işçiliğine ve kullandığım malzemeye göre 100 lira ile bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaktayım. Eşine ve sevgilisine yüzük hediye etmek isteyenler ahşap yüzüklere rağbet gösteriyor. Taleplere yetişmekte zorlanıyorum" dedi.