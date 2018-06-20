Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı

Fransa´nın Toulouse şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı´na dün akşam 21:10 itibarıyle iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus´un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 20'nci ve Pegasus filosunun 78. uçağı olma özelliğini taşıyor.

5,7 yaş ortalaması ile Türkiye´nin en genç filosuna sahip olan Pegasus´un filosunda 45 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200ceo ve 20 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 78 adet uçak bulunuyor.