Ahu Yağtu: Ayşe kim ya!

Makaron’un haberine göre, Arnavutköy ‘de bir mekanda eğlenirken karşısında Ahu Yağtu’yu gören Ayşe Hatun Önal, 5 dakika sonra mekanı terk etti. Önal, “Ahu yüzünden mi mekanı terk ettiniz?” sorularına sinirlenerek aracına binip, kapıyı çarptı.



1 saat sonra annesi Hülya Yörük ile mekandan çıkan Ahu Yağtu ise muhabirlerin “Ayşe Hanım sizi görünce mekanı terk etti. Siz rahatsız olmadınız mı?” sorusuna “Ayşe kim ya” şeklinde cevap verdi.

Ayşe Hatun Önal’ın adını duyunca da “Demek beni o yüzden bekliyordunuz. Piştinin farkında bile değilim, görmedim” dedi.

Ayşe Hatun Önal

Ahu Yağtu