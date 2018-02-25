Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan arkadaşıyla mekandan kol kola çıkan Yağtu, sorular üzerine, “Sadece arkadaşım. Biliyorsunuz ben sokak röportajı yapmıyorum. Her koluna girdiğim sevgilim mi, arkadaşım olamaz mı” diyerek yoluna devam etti.

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