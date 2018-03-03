Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu ile Yeşim Salkım’ın eski eşi Hakan Eratik önceki gece Asmalımescit’teydi.

Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre; kulüp kapandıktan sonra da bir saat kadar eğlenmeye devam eden gruptan ilk ayrılan isim Yağtu oldu. Bir arkadaşının doğum gününe katıldığını söyleyen güzel oyuncu, arkadaşıyla mekanın hemen yanındaki binaya girdi.

Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Yağtu’nun ardından elinde telefonla kulüpten çıkan Eratik ise bir süre kapıda oyalandıktan sonra yanındaki erkek arkadaşıyla aynı binaya giriş yaptı.

İki arkadaşlarının eşlik ettiği ikili, saat 05.00’e kadar eğlendi.