Cadde'nin haberine göre, alışveriş turuna çıkan Ahu Yağtu ile oğlu Kemal Yılmaz, daha sonra meydan katındaki oyun alanında vakit geçirdi.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren oyuncu, “Bugün izinli günümdü, biz de 'anne-oğul dışarı çıkalım' dedik. Dizi gayet güzel gidiyor, sette harika bir aile ortamımız var. Reytinglerimiz de 'maşallah' diyelim, çok iyi. Yeni dizilerin başlamasına rağmen seyircimizin arkamızda durması da bizi ayrıca mutlu etti. İzleyiciye çok teşekkür ediyorum” dedi.