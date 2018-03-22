Makaron'un haberine göre, güneşli havayı fırsat bilen oyuncu, oğluyla birlikte soluğu Bebek Parkı’nda aldı. Yağtu, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Kemal utanıyor, çevreden bize bakıyorlar” diye uyardı.

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