Ahu Yağtu ve gizemli erkek arkadaşı, muhabirleri atlatmak için yarım saat boyunca VIP minibüste bekledi.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Ahu Yağtu, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla Asmalımescit’te geç saatlere kadar eğlendi. Görüntülendiklerini fark edince geceyi sonlandıran ikili, VIP minibüs çağırdı.

Yarım saat kadar aracın içinde muhabirlerin gitmesini bekleyen Yağtu ve arkadaşı, sonunda pes edip yola çıktı. İkili Ulus’taki bir siteye giriş yaparken talimat verdikleri güvenlik görevlileri basın mensuplarının fotoğraf çekmesini engellemeye çalıştı.