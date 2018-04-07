Cadde'nin haberine göre, erken saatlerde yürüyüşe çıkan Ahu Yağtu ile Pınar Tezcan, görüntülendiklerini fark edince, "Sabah sabah nereden çıktınız?" diyerek gazetecilere takıldı. 10 km yol yürüdüklerini belirten Tezcan ise "Bugün biraz fazla oldu" esprisi yaptı.

İkili, daha sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.