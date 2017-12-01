'AIDS’e son vermek için gerekli donanıma sahibiz'

Birleşmiş Milletler’e göre, AIDS’e neden olan virüsle mücadele konusunda önemli ilerleme kaydedildi. AIDS hala öldürüyor, fakat Birleşmiş Milletler’in son raporu UNAIDS, tedaviye ulaşımın önemli oranda arttığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler’in amacı hastalığı 2030’a kadar bitirmek. Konunun uzmanı olan dünyanın sayılı bilim insanlarından Dr. Anthony Fauci, AIDS hakkında bilgi verdi.

1980'LERDEN BERİ O SALGINI SONA ERDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Amerika’nın Sesi'nin haberine göre; Dr. Anthony Fauci, 1980’lerden bu yana AIDS salgınını sona erdirmek için çalışıyor. O yıllarda AIDS’e neden olan HIV virüsüne sahip olmak ölüm cezasıydı. Şimdi HIV virüsü taşıyanlar eğer ilaçlarını gerektiği gibi kullanırlarsa normal bir hayat sürebiliyor. Fauci, Amerikan Ulusal Sağlık Ensititüsü’nde dünyaca bilinen bir doktor ve artık dünyanın, AIDS’e son vermek için gerekli donanıma sahip olduğunu söylüyor: “Olağanüstü etkili ilaçlarımız var, son zamanlarda bu ilaçlar sadece insanların hayatını kurtarmıyor, aynı zamanda enfeksiyona yakalanmış insandaki virüsün zararını düşük bir seviyeye indiriyor, bu da o kişinin virüsü yaymasını imkansız hale getiriyor.”

UNAIDS, 21 milyon kişinin HIV tedavisi gördüğünü belirtiyor. Bu toplam, HIV virüsüne sahip olanların yarısı. Öyle ilaçlar var ki kişilerin HIV virüsü kapmalarını engelliyor. Ancak 16 milyon HIV virüsü taşıyıcısı tedavi görmüyor ve birçoğu hasta olduklarının farkında değil. Yani virüsü yaymaya devam etmeleri mümkün. Bu nedenle sağlanan gelişmeye rağmen Fauci AIDS’in sonunu göremiyor: “Salgına kesin son verebilmek için bir HIV aşısı gerekiyor.”

AIDS AŞISI DENEMELERİ YAPILDI

Tayland’da birkaç yıl önce AIDS aşısı denemeleri yapıldı. Bu aşı yüzde 31 oranında başarı kaydetti. Oysa örneğin kızamık aşısının başarı oranı yüzde 99. Fauci’ye bilimadamlarının AIDS aşısı konusunda bu başarıyı yakalayıp yakalayamayacaklarını sorduk: “HIV aşısında o noktaya ulaşabileceğimizi zannetmiyorum ancak yüzde 50, 55 en fazla 60’a ulaşabiliriz. Bu dagidişatı değiştirebilir ve salgını sonlandırabiliriz.”

Bir başka aşı denemesi Güney Afrika’da gerçekleşiyor. Sonuçlar yakında belli olmayacak ve salgını sona erdirme açısından yararlı olup olmayacağını söylemek için erken.

Bu arada, daha fazla kişinin test edilmesi, daha fazla insanın AIDS’le mücadele ilaçları alması, prezarvatiflerin tutarlı şekilde kullanılması ve cinsel partnerlerin sınırlandırılması AIDS’in azaltılması için elimizdeki mevcut çareler. Hem Fauci ve UNAIDS, AIDS’i sona erdirmenin, uluslararası toplumun işbirliğine ve amaca ulaşmak için ne kadar çabayla paraya harcandığına dayandığını belirtiyor.

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