AIK Stockholm - IK Sirius FK maçı öncesi rakamlar

AIK Stockholm ve IK Sirius FK, 27 Nisan 2018 Cuma günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 11 puanlı AIK Stockholm 2. sırada bulunuyor, IK Sirius FK 4 puana sahip ve 12. sırada. AIK Stockholm son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. IK Sirius FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 181 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AIK Stockholm kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, IK Sirius FK sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

AIK Stockholm önceki hafta Örebro mücadelesinde 1-2 kazandı.

IK Sirius FK ise Vasby United karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan AIK Stockholm, 6 gol attı ve 0 gol yedi.

IK Sirius FK, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Sirius FK 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.