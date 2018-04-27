AIK Stockholm - IK Sirius FK maçı öncesi rakamlar

AIK Stockholm ve IK Sirius FK, 27 Nisan 2018 Cuma günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi AIK Stockholm 11 puanla 2. sırada, IK Sirius FK 4 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi AIK Stockholm, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. IK Sirius FK son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 181 kodlu maçı oynayanlar; AIK Stockholm galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, IK Sirius FK galibiyet oranı 6.25. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

AIK Stockholm son haftadaki Örebro müsabasında 1-2 kazandı.

IK Sirius FK, Vasby United karşılaşmaında 1-3 kazandı.

AIK Stockholm, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. AIK Stockholm, kendi sahasında 6 gol attı, 0 gol yedi.

IK Sirius FK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. IK Sirius FK, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.