AIK Stockholm - Norrköping maçı öncesi rakamlar

İsveç Allsvenskan maçında AIK Stockholm ile Norrköping, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. AIK Stockholm 23 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Norrköping 22 puanda ve 3. sırada. AIK Stockholm son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Norrköping, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 180. İddaa'da AIK Stockholm kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Norrköping kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

AIK Stockholm önceki hafta Örebro mücadelesinde 1-2 kazandı.

Norrköping ise Elfsborg karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

AIK Stockholm, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. AIK Stockholm, kendi sahasında 9 gol attı, 1 gol yedi.

Norrköping ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Norrköping, 6 gol atarken 3 gol yedi.