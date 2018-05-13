AIK Stockholm - Östersunds FK maçı istatistikleri

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. AIK Stockholm, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Östersunds FK takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi AIK Stockholm 18 puanla 2. sırada, Östersunds FK 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi AIK Stockholm, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Östersunds FK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 612 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AIK Stockholm kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Östersunds FK sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

AIK Stockholm önceki hafta Örebro mücadelesinde 1-2 kazandı.

Östersunds FK ise Jönköpings Södra karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

AIK Stockholm, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 0 gol yedi.

Östersunds FK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Östersunds FK, 5 gol atarken 4 gol yedi.