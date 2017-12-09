HT Magazin’de yer alan habere göre, film, sinemaseverleri doyasıya güldürdü.

Köln’deki galadan sonra konuşan Gülse Birsel, “İzleyici harikaydı. Filmi izlerken her anın tadını çıkardılar. Nefis bir geceydi” dedi. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar ise “Benim için çok özel bir film” diye konuştu.

Erdal Özyağcılar

Engin Günaydın

gülse birsel

demet evgar