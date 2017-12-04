‘Aile Arasında’ filmi İzmirlilerle buluştu

HT Magazin’de yer alan habere göre, filmin oyuncularından Gülse Birsel, Engin Günaydın, Demet Evgar, Derya Karadaş ve Ayta Sözeri’nin katıldığı gala yoğun ilgi gördü.

Ünlü oyuncular İzmirli sinemaseverlerle bol bol selfie çekti.



‘UZUN ZAMANDIR ÖZLENEN BİR FİLM’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyunculardan Demet Evgar, “Uzun zamandan beri özlenen bir filmin beyazperdeye taşındığını düşünüyorum” diye konuştu.

Gülse Birsel, İzmirlilere, “Burada kendimi memleketimde hissediyorum” diye seslendi.

Engin Günaydın ise “10 yıldır Foça’da yaşıyorum. Artık ikametim de burada. Kendimi iyi hissetmek istediğim zamanlarda İzmir’e geliyorum” dedi.

gülse birsel

Engin Günaydın

demet evgar