HT Magazin'de yer alan habere göre, Gülse Birsel, Erdal Özyağcılar, Engin Günaydın, Devrim Yakut, Derya Karadaş ve Fatih Artman gibi ünlü isimlerin yanı sıra gecede, filmin yapım şirketi BKM adına Yılmaz Erdoğan da vardı. Ekipte tek eksik Demet Evgar’dı.



Yılmaz Erdoğan, ikincisini çekeceği Organize İşler filminde Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar gibi isimleri bir araya getirip getirmeyeceği sorusuna, “Neden olmasın? Çok mutlu oluruz. Bütün komedyenleri taşıyacak bir eser olsa seve seve herkes rol alır” dedi.





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