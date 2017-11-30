‘Aile Arasında’ gala

HT Magazin’de yer alan habere göre, film ekibinin tam kadro hazır bulunduğu bir alışveriş merkezindeki galaya çok sayıda ünlü de katıldı.

Filmin yönetmeni Ozan Açıktan, “Komik ve eğlenceli bir film. Tabii ki bir gişe beklentimiz var” diye konuştu.



Gülse Birsel’in çekimler sırasında Erdal Özyağcılar’ın Engin Günaydın’a kafa attığını anlattığı anlarda ekip kahkahaya boğuldu.

gülse birsel

Engin Günaydın

demet evgar

Erdal Özyağcılar