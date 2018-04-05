AA'nın haberine göre, bakanlıktan bugün bazı yayın organlarında "Peki Berivan'ın suçu ne?" başlığıyla yer alan habere ilişkin yapılan açıklamada, bu ailenin, yaklaşık iki yıldır Bakanlığın takibinde sosyal hizmet ve yardım imkanlarıyla desteklendiği belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu müessif olayın ardından İl Müdürlüğümüz hızlı şekilde olaya müdahil olmuş, annenin talebiyle yapılan başvuru üzerine 3 çocuğumuz savcılık kararıyla koruma altına alınmıştır. İstismar mağduru anne D.B'ye Bakanlığımız uzman meslek personeli ile psiko-sosyal destek verilmiş, genel durumu ekiplerimizce yakından takip edilmektedir. Ayrıca olayın adli boyutuna yönelik olarak da başlatılan hukuki süreç de Bakanlığımız tarafından titizlikle izlenerek mağdura her türlü hukuki destek sağlanacaktır."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER