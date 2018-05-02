5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 2018, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bir otelde gerçekleştirildi.
AA'nın haberine göre; İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Kutbettin Demir, düzenlenen basın toplantısında, son zamanlarda gündeme gelen aşı karşıtlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aile hekimlerinin aşı karşıtlığından tedirgin olduklarını, her platformda bilim çerçevesinde halkı bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu: "Biz, aşı zorunluluğu ile ilgili kanun talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığından, hükümetten ve anamuhalefetten bununla ilgili bir kanun tasarısı düzenlenmesini istiyoruz. Bir kanun çıkartılmalı ve daha önce çiçek hastalığında olduğu gibi şu an gündemde olan ölümcül hastalıklar için ve bebeklerin korunması için belli aşılar zorunlu hale getirilmeli. Çocuklarımız, yaşamlarını riske edebileceğimiz varlıklar değildir."
Aşı yaptırmayanlar nedeniyle aşı yapılan kişilerin de tehlike altına girdiğine dikkati çeken Demir, "Risk altındaki kişiler, aşı karşıtlığı nedeniyle yaşamını yitirebilir" uyarısında bulundu.
"AŞILARIN İÇİNDE CİVA YOK"
Dernek Başkan Yardımcısı Dr. Şule Güçlü Şakrak da aile hekimlerinin en önemli görev alanlarından birinin koruyucu hekimlik oluğunu söyledi.
Türkiye'deki aşı oranlarının verilen emekler sayesinde gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek olduğunu belirten Şakrak, şöyle devam etti: "DSÖ 2013 karma aşı oranlarının uluslararası karşılaştırmasında dünya ortalaması yüzde 83, Avrupa bölgesi yüzde 94, Türkiye ise yüzde 97 bulunmuştur. Bu büyük bir başarıdır. Amacımız yüzde 100'e çıkmaktır. Aşı karşıtlığının sosyal platformlarda, kanıta ihtiyacı olmaksızın büyüdüğü bir zamandayız. Endişeliyiz çünkü aşı karşıtlığı o kadar arttı ki Akdeniz Üniversitesindeki kızamık alarmı gibi salgın alarmları başladı."
Aşı karşıtlığı ile salgınların söz konusu olmasından endişe ettiklerini vurgulayan Şakrak, İtalya'da aşı karşıtlığı sonrasında bu yıl kızamıktan dolayı bebeklerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Şakrak, şunları söyledi: "Ülkemizdeki aşıların içinde civa bulunmamaktadır. Geçmişte aşıların içinde çoklu doz uygulamalarında yer alan civa etil civa olup, vücutta birikmemektedir. Alınan bu civa dozu çoğu gıdanın içinde çok daha yüksek oranlarda yer almaktadır. Aşılar ile otizm arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Kızamık Aşısı ve otizm ilişkisi ile ilgili iddiayı ortaya atan Dr. Wakefield'in bu çalışması Lancet dergisinden geri çekilmiş ve bu kişinin hekimlik faaliyetleri durdurulmuştur. Bilinmesi gereken en önemli şey, aşının en kolay ve en ucuz yoldan hayat kurtardığıdır."
BEBEK VE ANNE ÖLÜM HIZLARINDA AZALMA
Dernek Başkanı Dr. Demir, aile hekimliğinin uygulamaya geçmesiyle temel sağlık göstergeleri olan bebek ve anne ölüm hızlarında azalma ile aşılama oranlarında artış elde edildiğini dile getirdi.
Türkiye'deki aile hekimliği uygulamasında bazı sıkıntılar yaşandığını savunan Demir, şu değerlendirmeyi yaptı: "Acil servislerdeki yoğunluğun da çaresi olarak ortaya atılan Aile Sağlı Merkezleri'nde mini acil kurulması kavramı da bunlardan biridir. Aslında acil servislerin kullanım hatasından kaynaklanan bu sorunun, işin içine aile hekimlerini katarak çözülmesi mümkün olmadığı gibi, geri dönüşü imkansız zararlara da yol açacağı ortadadır. Uygulama fikrinden vazgeçilmelidir."
HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Tamur da sağlık alanında yaşanan sıkıntıların hekime şiddet olarak döndüğünü belirterek "Biz, Türk Ceza Kanunu'na net olarak bir madde eklenmesini istiyoruz. Hem kişisel şiddet olarak değerlendirilmeli hem de sağlık hizmetini engelleme ciddi bir risk olarak değerlendirilmeli. Bu kişiler cezalandırılmalı, cezalar artırılmalı ve cezalar paraya çevrilmemeli" diye konuştu.
Eğitim kurumları, spor tesisleri, anaokulları ve askerlik gibi birçok alanda insanlardan sağlık raporu istendiğine işaret eden Tamur, rapor taleplerinin de bir düzene sokulması gerektiğini vurguladı.
Tamur, "Birçok alanda da bu rapor taleplerinin kaldırılarak yerine beyan sisteminin getirilmesi şarttır" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.