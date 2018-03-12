Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 95’ni oluşturan aile şirketlerinin ortalama ömrünün 25 yıl olduğuna işaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Fatih Çiftçi, “Türkiye’deki aile şirketlerinin yüzde 30’u 2. kuşak, yüzde 12'si 3. kuşak ve yüzde 3’ü 4. kuşağa geçebiliyor. Aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıl. Şirketlerin ömrünü uzatmak için, kuşak çatışmasının önüne geçmek, kurumsallaşmak ve sürdürülebilir bir şekilde bu grafiği korumak gerekiyor. Bu noktada şirketlerle beraber, aileyi de kurumsallaştırabilirsek, profesyonel bir yaklaşımla sürdürülebilir bir aile şirketi oluşturmak daha mümkün olabilecek” dedi.
Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi tarafından, 4.’sü düzenlenen “Büyüme ve Kurumsallaşma Sürecinde Değişim Yönetimi” konulu toplantı, iş dünyasının liderlerini Çırağan Sarayı’nda buluşturdu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Fatih Çiftçi, İstanbul Ticaret Odası Eski Başkanı Doç. Dr. Murat Yalçıntaş, Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, Gezer Ayakkabı Kurumsal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şen, Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Tuğrul, Erçal Group Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Erçal’ın aralarında bulunduğu işadamları; Değişim Dinamikleri Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Erdemir ve Değişim Dinamikleri Genel Müdürü Ahmet Nedim Erdemir’in organize ettiği toplantıda bir araya geldi.
Çiftçi, “Değişime uyum sağlayıp, yönetenler ayakta kalabilir”
Bilgiye önce ulaşıp, değer katabilmenin önemine işaret eden Fatih Çiftçi, “Bir ulusun zenginliği, rekabetçiliğinin, inovasyon kapasitesinin ve endüstrisinin kalitesinin yükselmesine bağlıdır. Günümüz dünyasının rekabet üstünlüğü, büyük ölçüde bilgi ekonomisine dayanıyor. Artık zenginliğin kaynağı, yeni fikirler ile yeni fikirleri içeren ürün, hizmet ve çözüm de olacak. Değişen dünya şartlarına uyum sağlayanlar ve değişimi yönetenler ayakta kalabilir” dedi.
Acar, “Destekler, işletmeleri rehavete düşürmemeli”
Kamunun vermekte olduğu destekler hakkında değerlendirme yapan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Ahmet Cevat Acar, “KOSGEB, yenilikçi girişimlere destek veriyor. Ancak bu destekler kimi zaman, şirketleri rehavete düşürme gibi bir handikap da yaratabiliyor. Yatırımları doğru yönetmek gerekir. Ülkemizdeki aile şirketlerinin geçmişleri uzun bir tarihe dayanmıyor, değişim süreçlerine adaptasyon gerekiyor” dedi.
Yıkıcı dönüşüme hazır olmalıyız
Teknolojideki gelişmeler, dijitalleşme, endüstri 4.0 vb ile yeni bir dönüşümün başladığını ifade eden Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, “Bireylerin, şirketlerin ve ülkelerin, gelecek 5 – 10 yıl içerisindeki değişime hazırlanmaları gerekiyor. Değişim ve dönüşümün yıkıcı etkilerini azaltmak için, bugünden sürecin iyi algılanarak niteliklerini ve değerlerini ortaya çıkartıp, yol haritasının belirlenmesi lazımdır. Bu süreçte, yeni iş modelleri olacak ve değişim bu iş modellerini hayata geçiren liderlerle gerçekleşecek. Bugüne baktığımızda, gelişmenin temelinde üretim ve pazarlama olmakla birlikte, know-how ve danışmanlıklar, şirketlere kaldıraç etkisi yapmaktadırlar. Değişim Dinamikleri firmasının işletmelerde elde ettiği kurumsallığın üzerine, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) gerçekleştiğinde, kurumlardaki verimlilik, katma değerli olma, ölçeklenebilirlik gibi kavramlar artarak, iş süreçlerinin yönetimi daha etkin olmaktadır” dedi.
Yalçıntaş: “Kötü yönetim, şirketlerin batmasına neden oluyor”
Kötü yönetimlerin, işletmelerin batmasına neden olduğunun altını çizen Doç. Dr. Murat Yalçıntaş, aile şirketlerinde nesilden nesile geçişin doğru yapılamaması ve yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle, birçok aile şirketinin faaliyetlerini sonlandırdığını belirtti.
Grup olarak fındık, otomotiv, inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini kaydeden Erçal Group Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Erçal ise, 4. kuşağa gittiklerini anlatarak, “Aile şirketlerinin geleceği için, zamanında tedbir alınamıyorsa, başarı kazanılmaz. Şirketler var oldukça, sürekli yenilenerek, kurumsallaşma tedbirlerini almalıdır” dedi.
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