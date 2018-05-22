Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bir otelde düzenlenen "Şehit Yakınları İftar Buluşması"na katıldı.
Kaya, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftarın ardından yaptığı konuşmada, şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ramazan ayının Türkiye ve İslam alemi için barış, huzur, rahmet ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.
AA'nın haberine göre Bakan Kaya, "Bu mübarek ayın arefesinde Gazze'de yaşanan olaylarda şehit düşen Filistinli kardeşlerimize, masum çocuklara, evlatlara, engellilere Rabbimden rahmet diliyorum. Masum sivilleri acımasızca katleden İsrail'i şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizi ve Kudüs'ü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.
"HER ZAMAN YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, şehit yakınlarına destek vermeye, her zaman onların yanında olmaya önem verdiklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Bundan sonra da onların ailelerine, yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Az önce yaşlı bir şehit babası amcamızın elinden öperken bana şöyle söyledi; 'Kızım şehitler vurulduklarında acı çekmezler, onlar unutulduklarında acı çekerler' dedi. Ben amcamın bu sözlerinden çok etkilendim; sizleri unutmadık, bundan sonra da emin olun unutmayacağız dedim.
Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak, Bakanlığımızın 81 ilindeki teşkilatımızla birlikte şehit ailelerimizin yanında olmayı büyük bir onur sayıyoruz ve sizlere hizmet etmekten gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler için ne yapsak az diye düşünüyoruz. Çünkü sizleri aziz şehitlerimizin bizlere gerçek emanetleri olarak görüyoruz."
"TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİ OLACAK"
Türkiye'nin yeni bir döneme geçtiğini anlatan Bakan Kaya, "Aziz milletimiz, 24 Haziran’da bir karar verecek. İnanıyorum ki bu karar tarihi 2023 yürüyüşümüzü daha güçlendirecek bir karar olacak. İnanıyorum ki sizler de dualarınız ve desteğinizle bu tarihi yürüyüşümüze omuz, destek vereceksiniz. İnanıyorum ki bu dönem Türkiye için yeni bir şahlanış dönemi olacak." diye konuştu.
Bunu içeriden ve dışarıdan istemeyenlerin olduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini belirten Kaya, Sezai Karakoç'un "Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır..." dizelerini anımsattı.
Bakan Kaya, konuşmasının sonunda, aziz şehitlere rahmet, minnet ve şükranla anarak, Bakanlığın davetine katılan tüm şehit yakınlarına teşekkürlerini iletti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca gerçekleştirilen iftara, Ankara'da ikamet eden bin 200 şehit yakını katıldı.
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