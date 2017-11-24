Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan '25 Kasım' etkinlikleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’” kapsamında kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesine yönelik kurumlararası koordinasyon, iş birliğinin geliştirilmesi ve farkındalık çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

1999 yılından bu yana Birleşmiş Milletler’e üye birçok ülke ile birlikte Türkiye’de de anılan ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla, Birleşmiş Milletler'in 2015 yılından beri yürüttüğü “Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası”nın küresel ve kapsayıcı etkisini de dikkate alınarak yerel ve ulusal boyutta konuya ilişkin tematik toplantılar, iletişim faaliyetleri ve farkındalık artırma faaliyetleri gerçekleştirilecek.

PAZAR GÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DA KATILIMIYLA ÖZEL PROGRAM

26 Kasım 2017 Pazar günü Saat 14.00'te İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da katılacağı "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı" gerçekleştirilecek. Söz konusu programa siyaset, bürokrasi, sanat ve spor dünyasından temsilcilerin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, kadın valiler, belediye başkanları, kadın muhtarlar, kadın girişimciler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de katılım sağlayacağı belirtildi.

81 İLDE TEMATİK TOPLANTILAR

81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin konuya ilişkin farkındalığını artırmaya yönelik; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayları ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Komisyon Toplantıları da düzenlenecek.



Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotu 25 Kasım haftası boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterilecek. Ayrıca, kadına yönelik şiddet konusuna yönelik hazırlanan afiş, broşür ve görseller de 81 ilde dağıtıldı.

Farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında; 25 Kasım haftası Cuma hutbesinde ‘Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesinin önemi’ konusunun da Türkiye genelinde paylaşıldığı belirtildi.

"KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR" PANKARTI

Ayrıca AVM ve kent merkezlerine kurulacak stantlarla konuya ilişkin farkındalık yaratılması, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle hafta sonu yapılacak müsabakalara sporcuların ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir’ yazılı pankartlar ile çıkması planlandı. Belediyeler ile işbirliği içerisinde 81 ilde billboardlarda “Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir” afişleri yer alacak.

25 Kasım

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü