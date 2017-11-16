Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alımı için başvurular büyük merakla araştırılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalışmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği personel alımı için ilan da yayınlandı. Peki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yapılacak olan 50 uzman yardımcısı için ilanı yayımladı. Yayınlanan ilana göre, puan türüne göre adaylardan en az 75 puan istenmekte. Aynı zamanda yayınlanan ilanda pozisyon içerisinde bazı özel şartlar da yer aldı.
Açıklanan 9 öğrenim dalının en az birinden mezun olmuş olan adaylar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı için başvuru yapabilecek. Başvurular 20 Kasım'da başlayacak ve 1 Aralık 2017 tarihinde sona erecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı için başvurular www.aile.gov.tr adresinden elektronik ortamda alınacak. Elektronik ortamda yapılan başvurunun ardından başvuru formunun çıktısının alınması gerekiyor. Çıktısı alınan başvuru formu aday tarafından imzalanmalı ve ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen, posta ile veya herhangi bir yakını aracılığıyla adayların teslim etmesi gerekiyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı adresi: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA
Yapılacak başvuru için gerekli bilgiler ve Bakanlığa iletilecek olan belge türleri;
a) Diploma veya mezuniyet belgesi, (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)
b) KPSS sonuç belgesi,
c) YDS sonuç belgesi,
d) Özgeçmiş, (imzalandıktan sonra sisteme yüklenecektir.)
Başvuru yapacak adaylar vesikalık fotoğraf, diploma, KPSS sonuç belgesi, YDS sonuç belgesi ve özgeçmiş belgesini taratarak ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir.
Posta ile yapılan başvuruların Bakanlığa en geç başvuruların son günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Sınava girme hakkını kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren duyuru Bakanlığın internet adresinde (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir.
Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 11.12.2017-22.12.2017 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.
a) TC kimlik numarası beyanı,
b) Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,
c) 4 adet vesikalık fotoğraf,
d) Özgeçmiş,
e) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Bakanlıkça onaylı sureti,
f) YDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Bakanlıkça onaylı sureti,
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