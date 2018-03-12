EK SALON AÇILDI

HT Magazin'de yer alan habere göre, Türkiye’de katıldıkları bir televizyon programı sonrasında Avrupa turnesine devam etmek için Almanya’ya geri dönen Kural-Cemcir ikilisi, 1 günde toplam 2470 km yol yaptı.



İkili, Dortmund’un en büyük salonlarından birinde filmi 700 kişiyle birlikte izlerken, yoğun ilgi nedeniyle ek salon açıldı. İkinci salona filmin finalindeki ‘Yaradana Kurban’ şarkısı eşliğinde dans ederek giren ikili büyük alkış aldı.