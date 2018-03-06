HT Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık 5 bin sinemasever alışveriş merkezinde izdiham yaratırken, gördükleri yoğun ilgiden çok memnun olan film ekibi, filmin gösterildiği 10 sinema salonunu tek tek dolaşarak hayranlarına imza dağıttı.



İKİNCİ FİLM SİNYALİ



Kural, filmin çekimlerinin gerçekleştiği Bursa’nın kendilerine uğurlu geldiğini söylerken, Cemcir, “Seyirci takdir etmeye devam ederse bir film daha yaparak teşekkür ederiz” diyerek ikinci filmin sinyalini verdi.

‘Ailecek Şaşkınız’, ilk 3 günde 680 bin 409 kişi tarafından izlenerek mart ayında gösterime giren filmler yapımlar arasında en iyi açılışı yaptı.