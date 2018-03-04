Zonguldak Ereğli Kıyıcak Köyü, Kavakderesi Mahallesi'nin dışındaki bir ormanlık alanın içine kurulan çocuk parkı aileleri tedirgin ediyor. Yol kenarında bulunan parka geçmek için dereyi ise aşmak gerekiyor.



ÇOCUKLAR PARKA GİTMEYE KORKUYOR



İHA'nın haberine göre, Kıyıcak Köyü, Kavak deresi Mahallesi'nin Kdz. Ereğli Eski Belediye Başkanı Halil Posbıyık döneminde ormanlık alanın içine inşa edilmiş çocuk parkı güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle vatandaşların tepkisine neden oldu. Çocuklar ise oyun oynayabilmek için parka gitmeye korkuyorlar.



ÇOCUKLAR DEREYE DÜŞMESİN DİYE AİLELER NÖBETTE



Parkın gidiş yolunda bulunan çay kenarında hiçbir korkuluk bulunmaması aileleri tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri parkın hemen yanında bulunan çayın kenarlarının korkuluk veya parkın köy içine taşınmasını istiyor. Aileler çocuklarının dereye düşeceği endişesiyle çay başında adeta nöbet tutuyor.



MAHALLE SAKİNLERİ YETKİLİLERE SESLENDİ



Gündüzleri çocukların oynamak için gittiği çocuk parkında nöbetleşe çocuklarını beklediklerini belirten mahalle sakinlerinden Timur Arslan, "Bu çocuk parkı kavak deresi köyün içinde yer bulunamadığından derenin karşı yakasında bulunan Alaplı Hudutları içindeki ormanlık alanına kuruldu. Biz mahalle sakinleri olarak karşıya geçmek için köprü üzerine demir korkuluklar yapılmasını istiyoruz ve yetkililerin biran önce bu çözümünü kavuşmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER