Ailesi endişelenmesin diye görev yerini saklayan şehit uzman çavuş defnedildi

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın cenazesi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İHA'nın haberine göre, Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Adana Havalimanına getirilen Aydın'ın naaşı, ardından cenaze aracıyla Osmaniye'nin merkez Mevlana Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Şehidin naaşı, daha sonra cenaze töreninin yapılacağı Bahçe ilçesindeki Ağcabey Camii önüne getirildi. Tabutun üzerine kapanan anne Ayşe Aydın'ı çevredekiler güçlükle uzaklaştırırken şehidin 38 gün önce dünyaevine girdiği eşi Sibel Aydın da ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döken Ayşe Aydın cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından teselli edildi.
GÖREV YERİNİ SÖYLEMEMİŞ
Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın naaşı, daha sonra askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi Bahçe ilçesine bağlı Yaylalık Köyü mezarlığına götürülerek 2003 yılında vefat eden babası Ökkeş Aydın'ın yanına defnedildi.
Törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın, ailesi endişelenmesin diye görev yerini sakladığı öğrenildi.
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Misafir 2 saat öncemekanin cennet olsun yigidim00