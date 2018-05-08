Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde ailesinin 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 15 yaşındaki İ.G. adlı kız çocuğu dün Adana’da lüks bir apartmanın damında uyurken bulundu. Seyhan, Çınarlı Mahallesi’nde bulunan lüks bir apartmanda, apartman görevlisi tarafından bulunan kız, olay yerine çağrılan polis tarafından Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gazete Habertürk'ün haberine göre hırsızlık, aşk vaadiyle gasp gibi suçlardan kaydı olan kız çocuğu, İskenderun’da 3 yıl önce kayıp başvurusu yapan ailesine teslim edildi.

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