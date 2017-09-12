Air Berlin'de pilotlar hastalandı 70 uçuş iptal

Lufthansa'nın ardından Almanya'nın en büyük havayolu şirketi olan Air Berlin bugün 70 tarifeli uçuşunu iptal etti.
İflas koruma durumunda bulunan Air Berlin'in partneri Eurowings ile de paylaşımlı olan uçuş iptallerinin nedeni olarak pilotların rahatsızlanması gösterildi.
İptal edilen uçuşların Berlin Tegel, Düsseldorf, Hamburg ve Köln havalimanlarında yoğunlaştığı görülürken, bunlardan 33 tanesi Air Berlin'den kiralanan Eurowings uçuşları olduğu açıklandı.
Şu an satışta olan Air Berlin için son teklifler 15 Eylül tarihinde alınacak. Lufthansa'nın başı çektiği satışta Hans Rudolph Wöhrl'ün INTRO firmasın da 500 milyon euro teklif etmişti. Etihad'ın fonu kesmesiyle iflas başvurusunda bulunan Air Berlin2in kimin olacağı kararı 21 Eylül'de, Almanya'da gerçekleşecek seçimlerden 3 gün önce belli olacak.
İPTALLER SATIŞLA MI İLGİLİ?
70 pilotun aynı anda rahatsızlanmasının satışla bir ilgisi olup olmadığına dair yorum yapılmazken, bazı uzmanlar geçen yıl satış sürecinde olan TUIfly'de yaşanan olaya dikkat çekti.
Geçen yıl pilotların hastalığı nedeniyle bir günde 108 seferini iptal eden TUIfly için sendika yetkilileri, birleşme görüşmelerinden dolayı pilotların iş güvencesi kaynakları stres yaşadığını belirtmişti.
Vereinigung Cockpit isimli sendika konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.
Öte yandan, Air Berlin bugüne planlı 650 seferinin büyük çoğunluğunu diğer uçuşlara yeniden rezervasyon ya da tren vb farklı vasıtalara yönlendirmenin yaratacağı yaptırımlar nedeniyle geç de olsa yapacağını duyurdu.
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Misafir 10 dakika önceklasik. memur ayakları00
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Misafir 42 dakika önceiyi olmus00
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Misafir 52 dakika öncethy ve qatar airways konsorsyumla satin alsin kapak olsun almanlara. Bizimde bir oyuncu oldugumuzu gosterelim.Bir alman ismini tasiyan firmanin sahibi yabancilar olsun00