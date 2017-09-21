Air Berlin'in uçaklarına Lufthansa talip

Lufthansa CEO'su Carsten Spohr, iflas koruma kapsamında olan Lufthansa'nın da ilgilendiği belirtilen Air Berlin'in satışına dair açıklama yaptı. Spohr, gelecek hafta satışı tamamlanması beklenen Air Berlin'in uzun menzil uçuşlarıyla ilgilenmediklerini belirtti.

Alman devinin önceliğinin Air Berlin'den kiralık olan Airbus A319 ve A320 modeli 38 uçağı almak olduğu vurgulandı. Sıfır uçakların birim maliyeti 90-100 milyon dolar arasındayken ikinci el modellerin ortalama piyasası yaklaşık 48-50 milyon dolar.

Lufthansa'nın bu operasyon için ayırması gereken bütçe de bu doğrultuda en az 2 milyar dolar civarında olacak. Yetkililerin belirttiğine göre firma ilerleyen dönemde 20 ila 40 arası yeni uçak alımıyla daha ilgileniyor. Toplam yatırımın böylelikle 5 milyar dolar seviyesini bulması bekleniyor.

31 Mart 2017 tarihli resmi verilere göre, 110 adedi çeşitli Airbus modelleri olmak üzere Air Berlin toplam 144 uçaklık bir filoya sahip.

PİYASADAKİ UÇAK SORUNU

Hatırlanacağı üzere, Türk Hava Yolları ( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi geçen hafta yaptığı açıklamada piyasadaki uçak arzı sorununa dikkat çekmişti.

Ekşi, THY'nin 30 civarı uçağı yere indirmek zorunda kaldığını, uçak aradıklarını ve yeterince uçak olmadığı için Rusya'daki tarifesiz seferleri durdurmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Türk Hava Yolları (THY), buna rağmen ağustos ayında yüzde 84.3 ile tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaşarak rekor kırmıştı. Şirketin son 8 ayda taşıdığı yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 61 artışla 44.9 milyon olarak gerçekleşmişti.

BİRKAÇ GÜN SONRA BELLİ OLACAK

Bir medya etkinliğinde konuşan Lufthansa CEO'su Spohr, bilhassa firmanın düşük maliyetli havayolu şirketi olan Eurowings üzerindeki operasyonlarla mevcut 38 uçakla günde 1000 yolcu taşınabileceğini dikkat çekti. Şu an Air Berlin üzerinden sağlanan hizmet geçen hafta firmadaki pilotların aniden rahatsızlanması üzerine uçuşlar sekteye uğramıştı.

Önümüzdeki birkaç gün, büyümenin Eurowing üzerinden organik mi olarak mı yoksa Air Berlin sayesinde mi gerçekleşeceğini gösterecek. Carsten Spohr - Lufthansa CEO

Eurowings'in bu kış Düsseldorf üzerinden uzun mesafeli rota uçuşlarını başlatma planı ve Air Berlin'in geri çekilmesiyle düşük maliyetli havayolu şirketinin gelecek yıl Berlin Tegel havalimanından da, başlangıçta tek bir güzergâhla da olsa da uzun uçuşlara başlayabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Spohr, 2017 yılı operasyonlarının son iki yıldakine nazaran çok daha iyi olduğunu ancak Lufthansa'nın birim maliyetlerini düşürme planında değişiklik olmadığını yineledi. Lufthansa'nın bu ay içerisinde pilot ücretleri ve çalışma şartlarına yönelik yeni bir anlaşmaya gitmesi bekleniyor.

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