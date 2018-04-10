Air France tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden grevler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 22 Şubat, 23 ve 30 Mart, 3, 7, 10 ve 11 Nisan olmak üzere Fransa'da yapılan toplam 7 günlük grevin şirkete zararının 170 milyon avro olarak hesaplandığı kaydedildi.

Air France'ta pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üye olduğu 11 sendika tarafından çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 zam talebiyle başlatılan grevin bugün ve yarın da devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, uçuşların yüzde 25'inin iptal edildiği bilgisi yer aldı.

Buna göre, uzun mesafeli uluslararası uçuşların yüzde 65'i, orta mesafeli uçuşların ise yüzde 73'ü gerçekleştirilebilecek. Grevlerden en çok Paris merkezli seferlerinin etkilendiği belirtiliyor.

Air France çalışanları, daha önce şirket yönetimi ile bir araya gelerek yaptıkları pazarlıklardan bir sonuç çıkmadığını ve 17,18, 23 ve 24 nisan tarihlerinde de greve gitme kararı alındığını duyurmuştu.

Havacılık sektörü uzmanları, Air France çalışanlarının grevinin, şirket tarihindeki en uzun grev, 1998 ve 2014'teki grevlere göre de şirkete maliyetinin daha ağır olacağı uyarısında bulunuyor.