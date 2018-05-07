Yaklaşık 2,5 aydır çalışanların ücret artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle grevde olan ulusal havayolu şirketi Air France'da durumun ciddiyetine işaret eden Le Maire, "Mevcut durumu anlamıyorum oysa Air France doğru yoldaydı. Şu an asıl sorun, rekabet için gerekli adımları atmadığı taktirde yok olma riskiyle karşı karşıya olan şirketin yaşamasıdır." dedi.
Grevdeki pilotlar ve havayolu çalışanlarına seslenen Le Maire, "şirketin tehlikede olduğunu" kaydederek, yönetimin masaya koyduğu ücretlerden daha fazlasını istememeleri gerektiğini savundu.
Fransa'nın bayrak taşıyıcısı olan Air France, yolcu kapasitesi açısından 11 milyonun üzerindeki koltukla yılın ilk çeyrek verilerine göre Ryanair, Easyjet, THY, Lufthansa ve British Airways'in ardından Avrupa'nın en büyük 6. şirketi konumunda.
Air France'ın varlığının tehlikede olduğu uyarısında bulunan Le Maire, tüm çalışanlara sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.
Pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının temsil edildiği 11 sendika, yönetimin yüzde 6 oranında ücretlere zam taleplerini kabul etmesi amacıyla 2 aydan fazla bir süredir belirli günlerde greve gidiyor.
CEO İSTİFA ETTİ
Air France'ın İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, çalışanlar arasında yapılan bir oylamada, şirketin teklif ettiği ücret artışının reddedilmesi üzerine önceki gün istifa kararı aldığını duyurmuştu.
Şirket yönetimi, Air France'ın, 2018'in ilk çeyreğindeki zararının 269 milyon avro olduğunu bildirmişti. Grevlerin, özellikle nisan ve mayıs aylarında etkisini göstereceği belirtilirken, şirketin grev nedeniyle karşılaşacağı kaybın "en az 300 milyon avro" olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, yaz aylarında yoğun şekilde rezervasyon ve bilet iptali endişesi nedeniyle şirketin geleceğinin riskli olduğu uyarısında bulunuyor.
Fransa'da havacılık, demiryolu ve kamu sektörü çalışanlarının grevi nedeniyle başta turizm ve restoran sektörü olmak üzere birçok sektörde önemli oranda rezervasyon iptalleri yaşanıyor. Yetkililer, grevler nedeniyle ülkenin kaybının yüzde 20'lere ulaştığını belirtiyor.
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