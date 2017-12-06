Airbnb'den kiraladığı evde gizli kamera buldu

Dünyaca ünlü internet platformu Airbnb, yeni bir sorunla karşı karşıya. Kiralık ev ve oda hizmeti veren Airbnb’yi kullanan kişiler, evlerde gizli kamera bulduklarını söyleyerek internette paylaştı. Son olarak ABD’li Jason Scott, bir arkadaşının Airbnb’den kiraladığı odada internete bağlı gizli kamera bulduğunu belirtip, şikâyette bulundu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Scott, kamerayı bulduktan sonra gece 3’te evi boşaltan arkadaşına para iadesi yapıldığını ve evi kiralayan kişinin Airbnb sisteminden çıkartıldığını da belirtti. Jason Scott’un tweet’ini 23 binden fazla kişi paylaştı. Son bir ayda 2 kişi, kaldığı evde gizli kamera bulduklarını belirterek şikâyetçi oldu. Airbnb sözcüsü ise, “Bu tarz olayların çok nadir gerçekleştiğini” ifade ederek şirketi savundu.

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