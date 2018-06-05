Merkezi Almanya'nın Dortmund kentinde olan şirket, British Airways, IranAir ve HiFly hava yolu şirketleriyle leasing anlaşmalarını yenileyemediğini, dolayısıyla Singapore Airways'in iade ettiği iki adet uçağı parçalar halinde satmaya karar verdiğini açıkladı.

Şirket, kaç uçağın bu uygulamaya gireceğini söylemedi ancak A380 uçaklarının işletmesinde iki fonun yer aldığını bildirdi.