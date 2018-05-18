Ajaccio - Le Havre maçı rakamları

Ajaccio ve Le Havre, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 Yükselme Play Off 2.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Ajaccio son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Le Havre, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 153 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ajaccio kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Le Havre sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Ajaccio son haftadaki Niort müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Le Havre, Fc Tours karşılaşmaında 2-0 kazandı.