Ajaccio - Niort maçı rakamları

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Ajaccio, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Niort takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. 67 puanlı Ajaccio 3. sırada bulunuyor, Niort 41 puana sahip ve 14. sırada. Ajaccio son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Niort, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 135 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ajaccio kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.30, Niort sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Ajaccio önceki hafta Fc Tours mücadelesinde 3-2 kazandı.

Niort, Lens karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Ajaccio, 34 gol attı ve 16 gol yedi.

Niort, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Niort 21 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.