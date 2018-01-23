Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, 2 Mart’ta gösterime girmesi planlanan gerilim türündeki filmde Lawrence, bir ajanı canlandıracak.



“Dominika Egorova” adlı karakter, vahşeti her anıyla hissettiren bir balerin. Yaşadığı sakatlıkla hüsrana uğrayan Egorova, kendisini bir anda istihbarat servisinde buluyor. Egorova, zorlu bir eğitimin ardından gözüpek bir ajana dönüşüyor.

Jennifer Lawrence