Bağımsız kimyasal silah uzmanları, çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın sinir gazıyla zehirlenme girişimi için "yüksek saflıkta" sinir gazı kullanıldığını doğruladılar.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Orgütü (OPCW) uzmanları tarafından gerçekleştirilen testler, Salisbury'de toplanan çevresel örneklerde sinir gazının bulunduğunu gösterdi.

Olay yerine ilk giden ve Skripal'e müdahale ederken yoğun gazdan zehirlenen dedektif Nick Bailey ile ajan Skripal'den alınan kan örnekleri, kimyasalın kullanıldığını ortaya çıkardı.

Habere göre OPCW'den yapılan açıklamada, "OPCW laboratuvarları tarafından biyolojik numuneler ve çevresel numuneler üzerinde yapılan analizlerin sonuçları, Salisbury'de kullanılan ve birkaç kişinin ciddi şekilde zarar gördüğü zehirli kimyasal maddeyle ilgili İngiltere tarafından yapılan çıkarımları doğruluyor" dendi.

İngiltere Dışişleri bakanı Boris Johnson da sonuçların "kesin" olduğunu söyledi.

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