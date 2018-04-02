Hollanda ekibi Ajax, Alman temsilcisi Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdelhak Nouri'nin 21. yaş gününü unutmadı.

9 Temmuz'da hayati tehlikeyi atlattığı açıklanan, ancak sonrasında beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği duyurulan Nouri'nin Ajax formasıyla ter döktüğü anların bulundu bir video paylaşan kulüp, "Seni her gün düşünüyoruz ancak bugün biraz daha fazla" ifadelerini kullandı.

AİLESİ İLE KULÜBÜN ARASI AÇILMIŞTI

Ülke basınında, Ajax yönetiminin 20 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili 2014 yılından bu yana haberdar olduğunu dile getiren haberler sonrasında Nouri'nin ailesi, olayla ilgili olarak Ajax yönetiminden açıklama beklediklerini açıklamışlardı.

Nouri'nin sağlık durumu hakkında söz konusu karşılaşma öncesinde haberdar olmadıklarını vurgulayan ailesi, konu hakkında devam eden araştırmanın sonuçlarını bekleyeceklerini belirtti.