Ajax - Az Alkmaar rakamlar

Hollanda Eredivisie maçında Ajax ile Az Alkmaar, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Ajax 73 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Az Alkmaar 68 puanda ve 3. sırada. Ajax, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Az Alkmaar son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 463 kodlu maçı oynayanlar; Ajax galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Az Alkmaar galibiyet oranı 4.30. Alt 3.00, üst 1.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Ajax son haftadaki Willem II müsabasında 1-3 kazandı.

Az Alkmaar ise Utrecht maçında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ajax, 42 gol attı ve 12 gol yedi.

Az Alkmaar, dış sahada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Az Alkmaar 32 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.